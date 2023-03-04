Гасли прокомментировал провал в своей первой квалификации в составе «Альпин»

Жаль, что сегодня я не смог должным образом почувствовать болид и выступил ниже своего уровня. Нам многое предстоит сделать, чтобы действительно адаптироваться к машине, но я уверен, что выступлю сильнее в следующей квалификации. Сейчас же я сосредоточен на завтрашней гонке и намереваюсь выложиться по максимуму», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт французской команды.