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1 час назад

Пьер Гасли прокомментировал провал в своей первой квалификации в составе «Альпин»

Чемпионат.comиещё 1

Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он занял последнюю позицию.

Гасли прокомментировал провал в своей первой квалификации в составе «Альпин»
Фото: ALPINE F1ALPINE F1

«Конечно, я мечтал о другом начале сезона, но в итоге выбыл из борьбы уже в первой части квалификации. Однако я намереваюсь бороться в завтрашней гонке и считаю, что у нас есть всё необходимое, чтобы отыграться и заработать очки в этот уикенд.

Жаль, что сегодня я не смог должным образом почувствовать болид и выступил ниже своего уровня. Нам многое предстоит сделать, чтобы действительно адаптироваться к машине, но я уверен, что выступлю сильнее в следующей квалификации. Сейчас же я сосредоточен на завтрашней гонке и намереваюсь выложиться по максимуму», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт французской команды.

Автоспорт,Пьер Гасли,
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