Леклер: никаких проблем с машиной в квалификации Гран-при Бахрейна не было

«Никаких проблем с машиной не было. Мы удивлены тем, что приняли участие в борьбе за поул, чего нельзя было ожидать после тестов и свободных заездов на этой трассе. У нас есть небольшие трудности, но всё-таки нам удалось показать хороший темп в квалификации. Это было здорово!» – приводит слова Леклера Sky Sports.