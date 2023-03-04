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1 час назад

Леклер: никаких проблем с машиной в квалификации Гран-при Бахрейна не было

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Монегаск подвёл итоги борьбы за поул.

Леклер: никаких проблем с машиной в квалификации Гран-при Бахрейна не было
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пилот команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Бахрейна.

Заезд в рамках стартового этапа сезона состоялся 4 марта. Леклер занял третье место. На первых двух строчках расположились гонщики «Ред Булла» – нидерландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес соответственно. Партнёр Леклера по команде Карлос Сайнс показал четвёртое время.

«Никаких проблем с машиной не было. Мы удивлены тем, что приняли участие в борьбе за поул, чего нельзя было ожидать после тестов и свободных заездов на этой трассе. У нас есть небольшие трудности, но всё-таки нам удалось показать хороший темп в квалификации. Это было здорово!» – приводит слова Леклера Sky Sports.

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