Леклер: никаких проблем с машиной в квалификации Гран-при Бахрейна не было

Монегаск подвёл итоги борьбы за поул.
Пилот команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Бахрейна.
Заезд в рамках стартового этапа сезона состоялся 4 марта. Леклер занял третье место. На первых двух строчках расположились гонщики «Ред Булла» – нидерландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес соответственно. Партнёр Леклера по команде Карлос Сайнс показал четвёртое время.
«Никаких проблем с машиной не было. Мы удивлены тем, что приняли участие в борьбе за поул, чего нельзя было ожидать после тестов и свободных заездов на этой трассе. У нас есть небольшие трудности, но всё-таки нам удалось показать хороший темп в квалификации. Это было здорово!» – приводит слова Леклера Sky Sports.