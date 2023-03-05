Ferrari рассчитывает навязать борьбу Red Bull в Бахрейне

Ведущий инженер Ferrari Джок Клиа заявил, что итальянская команда рассчитывает навязать Red Bull борьбу за победу на Гран При Бахрейна даже с учётом того, что австрийская команда в полном составе заняла первый ряд на стартовой решётке гонки.
«Мы понимаем, что у Red Bull есть некоторое преимущество, но при этом мы верим, что ближе к ним, чем можно думать. В чём их преимущество над Ferrari? Полторы десятых секунды в квалификации. Это всё, что мы знаем. В прошлом году мы работали над тем, чтобы снизить износ покрышек и за межсезонье смогли добиться в этом прогресса — надеюсь, мы сможем показать это в гонке
Я не хочу думать, что Red Bull непобедим и намерены продемонстрировать это в Гран При. Рассчитываем опередить Серхио Переса на первом отрезке гонки, а там до самого финиша преследовать Макса Ферстаппена. Я думаю, что мы сможем это реализовать и таким образом повести гонку по своему сценарию», — приводит слова Джока Клиа Motorsport.