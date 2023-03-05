Ferrari рассчитывает навязать борьбу Red Bull в Бахрейне

«Мы понимаем, что у Red Bull есть некоторое преимущество, но при этом мы верим, что ближе к ним, чем можно думать. В чём их преимущество над Ferrari? Полторы десятых секунды в квалификации. Это всё, что мы знаем. В прошлом году мы работали над тем, чтобы снизить износ покрышек и за межсезонье смогли добиться в этом прогресса — надеюсь, мы сможем показать это в гонке