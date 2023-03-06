Главные герои и неудачники Гран При Бахрейна

Лёгкая прогулка Макса Ферстаппена, героический подиум Фернандо Алонсо, драма Ferrari и клоунада в исполнении Эстебана Окона – в итогах Гран При Бахрейна…

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

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Макс Ферстаппен и Red Bull Racing: Действующие чемпионы мира Формулы 1 выиграли в одни ворота. Как нашли Макс Ферстаппен и Red Bull Racing темп после проблем на тренировках и ушли в отрыв в квалификации, так соперники их больше не видели, за исключением старта. Победить их было в воскресенье нереально, и дальше по ходу сезона конкурентов «Красных быков», кажется, ждёт крайне непростая задача.

Aston Martin и Фернандо Алонсо: Кто бы мог представить, что Фернандо Алонсо финиширует на подиуме после провального первого круга? Испанец потерял две позиции и лишь чудом избежал прокола после неосторожного манёвра напарника Лэнса Стролла на торможении.

Получив преимущество по шинам за счёт более поздней остановки в боксах, Фернандо в упорной и красивой борьбе опередил Льюиса Хэмилтона и Карлоса Сайнса. А ещё до первого пит-стопа он оставил позади Джорджа Рассела.

Конечно, двукратному чемпиону повезло со сходом Шарлем Леклера, но его заслуг это везение ничуть не умаляет.

Лэнс Стролл: Весь уик-энд канадский гонщик находился на грани. После пятничных свободных заездов казалось, что он вот-вот снимется с Гран При – последствия падения с велосипеда дали о себе знать так, что Лэнс не мог самостоятельно покинуть машину. В квалификации он лишь чудом не остался во втором сегменте, а на старте гонки едва не врезался в Фернандо Алонсо.

В итоге финишировал Стролл в 18 секундах позади партнёра по команде и обогнал Джорджа Рассела на Mercedes в борьбе за шестое место, что, согласитесь, неплохо. В паддоке предрекали, что из-за травмы запястья он не проедет всю дистанцию.

Валттери Боттас: Финский гонщик Alfa Romeo – один из незаметных героев. Отыграв ряд позиций на старте и отправившись одним из первых на пит-стоп, он не просто закрепился в первой восьмёрке, но и устремился в погоню за пилотами Mercedes и Aston Martin.

В конце скорости не хватило, чтобы удержаться в темпе гонщиков намного более конкурентоспособных команд, и пришлось отбиваться от Пьера Гасли Alpine. Но Валттери может гордиться с собой. Хорошая заявка на звание одного из главных фаворитов средней группы.

Пьер Гасли: Квалификация в субботу завершилась для новичка Alpine полной катастрофой. Экс-пилот AlphaTauri занял последнее, 20-е место, тогда как его партнёр по команде Эстебан Окон пробился в первую десятку. Но в гонке всё изменилось с точностью до наоборот.

Гасли прорвался в топ-10 при минимальном количестве сходов впереди, на рестарте после выключения режима VSC обогнал в первом повороте Алекса Албона и устремился в погоню за Валттери Боттасом. Обогнать финна не получилось, несмотря на преимущество по шинам, и пришлось довольствоваться девятым местом. С другой стороны, два очка после старта с последнего места – вполне достойный результат для Пьера в первой гонке со своей новой командой.

Алекс Албон: На протяжении всего уик-энда англо-таец подчеркивал, что Aston Martin – не единственная команда, добившаяся серьёзного прогресса за зиму, намекая, естественно, на Williams.

Что же, FW45 действительно была быстра и в субботу, и в воскресенье. Особенно это касается гонки – видимо, машине лучше подошла более прохладная и менее ветреная погода. С другой стороны, вряд ли даже в команде рассчитывали на такой результат.

Албон поборолся за попадание в первую десятку, эффектно сдерживал потенциально более быстрых Пьера Гасли на Alpine и Юки Цуноду на AlphaTauri. Француза в борьбе за девятое место сдержать не удалось, но всё равно первые очки в сезоне – в кармане.

Неудачники

Ferrari: Показательно, что в интервью в воскресенье вечером Шарль Леклер не назвал ни одного позитивного итога первому этапу сезона. Да и какие могут быть плюсы?

В межсезонье монегаск надеялся, что Ferrari прибавит в скорости на гоночной дистанции и работе с шинами. Но всё стало только хуже – по словам Шарля, в гонке он был на секунду медленнее Red Bull Racing.

Может быть, Скудерия решила проблемы с надежностью, из-за которых Леклер недосчитался несколько десятков очков в прошлом сезоне? Замена аккумулятора перед стартом гонки и отказ мотора за 17 кругов до финиша показали, что всё совсем не так.

Mercedes: Как и Ferrari, подопечные Тото Вольфа не добились за зиму желаемого прогресса. В отличие от итальянской команды, они хотя бы финишировали двумя машинами, но больше радоваться нечему.

Не раз за уик-энд в Mercedes признавались, что ошиблись с концепцией машины – не нужно было зацикливаться на конструкции с экстремально узкими понтонами. Переделать машину – задача сверхсложная, особенно при ограничении расходов.

Эстебан Окон: Комедия, а не гонка для пилота Alpine. Только успевал он отбыть один штраф, как тут же получал другой!

Сначала Эстебан схлопотал пенализацию за неправильную позицию на стартовой решетке. Когда француз отбывал наказание в боксах, механики приступили к замене поврежденного крыла ещё до того, как закончились пять штрафных секунд. А когда он заехал на пит-лейн отбыть следующий штраф, превысил скорость и снова заработал пенализацию. Неподобающие мелкие ошибки для пилота и команды, которые способны стабильно находиться в первой десятке.

McLaren: В Уокинге, конечно, понимали, что первая гонка сезона будет для них тяжёлой, но не настолько. Новичок Оскар Пиастри сошел из-за неполадок с электрикой, а Ландо Норрис за 57 кругов гонки шесть раз побывал на пит-стопе, поскольку двигатель на его машине постоянно сбоил, и требовалась доливать масло.

Первое обновление MCL60 запланировано лишь через пару гонок. В McLaren лишь остаётся надеяться, что модернизация поможет им прибавить по скорости и, прежде всего, решить проблемы с надежностью.