В Mercedes отреагировали на провал в Бахрейне

По завершении Гран При Бахрейна руководитель Mercedes Тото Вольф подтвердил, что дальше по ходу сезона-2023 команда переделает W14.

При разработке новой машины «Серебряные стрелы» не стали отказываться от концепции с экстремально узкими боковыми понтонами. Но довести её до ума команда, видимо, так и не смогла. В первой гонке сезона Льюис Хэмилтон финишировал пятым, а Джордж Рассел занял седьмое место. Оба отстали от победителя, пилота Red Bull Racing Макса Ферстаппена почти на минуту.