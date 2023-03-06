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1 час назад

«Пора принять радикальные меры». В Mercedes отреагировали на провал в Бахрейне

autosport.com.ru

По завершении Гран При Бахрейна руководитель Mercedes Тото Вольф подтвердил, что дальше по ходу сезона-2023 команда переделает W14.

В Mercedes отреагировали на провал в Бахрейне
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

При разработке новой машины «Серебряные стрелы» не стали отказываться от концепции с экстремально узкими боковыми понтонами. Но довести её до ума команда, видимо, так и не смогла. В первой гонке сезона Льюис Хэмилтон финишировал пятым, а Джордж Рассел занял седьмое место. Оба отстали от победителя, пилота Red Bull Racing Макса Ферстаппена почти на минуту.

«Мы дали этой концепции шанс, и за год она так и не заработала, – цитирует Вольфа издание Motorsport-Total. – Мы не стали ближе к лидерам. Наоборот, отставание от Red Bull Racing стало вдвое или втрое больше. Пора принять радикальные меры».

Ранее глава Mercedes заявил, что команда надеется модернизировать машину к этапу в Имоле в середине мая.

Автоспорт,Тото Вольф,Макс Ферстаппен,Льюис Хэмилтон,
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