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20 минут назад

«Лучший день рождения»: Мазепин получил тортом в лицо на Килиманджаро

Елена Прошина

Российский гонщик Никита Мазепин поделился фотографиями со своего 24-го дня рождения. Спортсмен встретил его в горах Килиманджаро и назвал лучшим в жизни. Об этом пишет «Чемпионат».

«Лучший день рождения»: Мазепин получил тортом в лицо на Килиманджаро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мазепин разместил пост в соцсетях с фотографиями, сделанными в день рождения. На кадрах он в кругу друзей находится на отдыхе в Танзании. На одном из кадров он держит в руках большой торт, а на другом он получил этим тортом в лицо.

«Спасибо всем за поздравления с днем рождения! Неделя в горах Килиманджаро, безусловно, это лучший день рождения, который у меня когда-либо был», — написал Мазепин.

Напомним, год назад Международная автомобильная федерация FIA запретила российским автогонщикам выступать под эгидой организации. 2 марта Европейский суд приостановил часть санкций по отношению к Мазепину. В частности, гонщику предоставили право выступать в «Формуле-1».

Автоспорт,Никита Мазепин,
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