«Наши люди своим не спускают ничего». Попов – об отношении к российским пилотам Ф-1

«Наши люди своим не спускают ничего, как известно. Мы готовы болеть за кого угодно, но своих мы изначально ненавидим. Гоночное сообщество было и в советское время, у нас был свой чемпионат, но это было очень камерно. Люди варились в собственном соку. Широкие массы болельщиков прошли мимо. И они сразу стали болельщика