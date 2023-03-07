Хэмилтону разрешили гоняться с украшением в носу

Пилоту команды «Формулы 1» «Мерседес» Льюису Хэмилтону по медицинским показателям разрешили носить свои украшения в ходе гонки в Бахрейне.
Согласно TMZ, FIA разрешила британцу носить пирсинг в носу, потому что процесс вставления и вынимания его из носа может привести к «обезображиванию».
— Стюарды проконсультировались с медицинским делегатом FIA, который просмотрел медицинское заключение, осмотрел гонщика и согласился с заключением в нем. Мы решили не предпринимать никаких дальнейших действий, поскольку есть опасения по поводу обезображивания при частых попытках снятия украшений, — говорится в решении.
В прошлом году FIA сообщила, что из соображений безопасности Хэмилтону будет запрещено соревноваться с украшениями. Однако позже Хэмилтон представил медицинскую справку, в которой говорилось, что он перенес инфекцию при снятии колец.
Хэмилтон занял пятое место на Гран-при Бахрейна. Второй этап чемпионата запланирован с 17 по 19 марта в Саудовской Аравии.