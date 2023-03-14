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1 час назад

Даниил Квят показал свой шлем на сезон-2023

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Российский гонщик Даниил Квят опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фотографии своего шлема на сезон-2023.

Даниил Квят показал свой шлем на сезон-2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пилот в нынешнем сезоне выступит в чемпионате WEC в составе команды «Према». Первая гонка сезона, «1000 миль Себринга», состоится уже 17 марта. Партнёрами россиянина по экипажу являются француженка Дориан Пен и итальянец Мирко Бортолотти.

ШЛЕМ КВЯТА

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

Автоспорт,Даниэль Риккардо,Даниил Квят,
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