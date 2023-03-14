Даниил Квят показал свой шлем на сезон-2023

Пилот в нынешнем сезоне выступит в чемпионате WEC в составе команды «Према». Первая гонка сезона, «1000 миль Себринга», состоится уже 17 марта. Партнёрами россиянина по экипажу являются француженка Дориан Пен и итальянец Мирко Бортолотти.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.