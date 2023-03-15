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1 час назад

Брандл: Льюис Хэмилтон задумывается о переходе в «Феррари»

Чемпионат.com

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказал мнение, что главной целью пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона сейчас является завоевание восьмого титула.

Брандл: Льюис Хэмилтон задумывается о переходе в «Феррари»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, это предельно ясно – завоевание восьмого титула сейчас для Хэмилтона всё. Ему важно преодолеть эту планку, быть на высоте, считаться величайшим и иметь на один титул больше, чем у кого-либо другого. Полагаю, он захочет выступать где только можно, лишь бы завоеват

Мне кажется, что сейчас Льюис может задумываться: «Знаете, а я бы с удовольствием перешёл в «Феррари» и сделал бы её опять командой-победительницей. Почему бы мне не перейти туда и не повеселимся там?» Уверен, такие мысли крутятся у него в голове», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

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