Брандл: Льюис Хэмилтон задумывается о переходе в «Феррари»

«Я думаю, это предельно ясно – завоевание восьмого титула сейчас для Хэмилтона всё. Ему важно преодолеть эту планку, быть на высоте, считаться величайшим и иметь на один титул больше, чем у кого-либо другого. Полагаю, он захочет выступать где только можно, лишь бы завоеват

Мне кажется, что сейчас Льюис может задумываться: «Знаете, а я бы с удовольствием перешёл в «Феррари» и сделал бы её опять командой-победительницей. Почему бы мне не перейти туда и не повеселимся там?» Уверен, такие мысли крутятся у него в голове», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.