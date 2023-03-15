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51 минуту назад

Вольф рассказал, что ожидать от «Мерседеса» в Саудовской Аравии

Чемпионат.com

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.

Вольф рассказал, что ожидать от «Мерседеса» в Саудовской Аравии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Наше выступление в Бахрейне было не таким, как мы хотели. Но таково положение, в котором мы оказались, и мы уже вовсю работаем над машиной, понимаем её и работаем над тем, чтобы сделать её лучше. Это захватывающий вызов

После Бахрейна у нас были открытые и честные обсуждения, на основе которых мы начали планировать нашу борьбу. В более долгосрочной перспективе мы должны сфокусировать наше развитие, чтобы определить, как мы попадём на первые места. Я уже почувствовал энергию и решимость на заводе и знаю, что это будет продолжаться и дальше.

В эти выходные в Саудовской Аравии мы узнаем больше о W14, её характеристиках и ограничениях. Это совсем другое испытание, чем в Бахрейне, и будет интересно посмотреть, как отреагирует машина. Мы вносим в машину небольшие изменения: они не станут переломными, но смогут продвинуть нас в правильном направлении. И мы будем давить изо всех сил, чтобы создать возможности и, надеюсь, показать себя лучше, чем в Бахрейне», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Автоспорт,Тото Вольф,
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