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1 час назад

«Хаас» подозревают в поставках оборудования для ВПК России в обход санкций. Компания отрицает

Sports.ru

Журналисты обвинили американскую компанию «Хаас», которой принадлежит одноименная команда «Формулы-1», в поставках оборудования в Россию.

«Хаас» подозревают в поставках оборудования для ВПК России
Фото: sports.rusports.ru

Станки фирмы «Хаас» используются в том числе предприятиями военно-промышленного комплекса. Компания заявила, что прекратила сотрудничество с российскими партнерами 3 марта 2022 года.

Тем не менее, как сообщает PBS, «Хаас» продолжал поставлять оборудование, в том числе подсанкционным компаниям. С 4 марта по октябрь «Хаас» совершил в Россию 18 отправлений на общую сумму в 2,8 миллиона долларов.

Американская компания категорически отрицает обвинения: она заявила, что история является «просто неправдой», а «Хаас» всегда соблюдал требования властей США, касающиеся экспорта. По версии «Хааса», 18 станков, о которых рассказали журналисты, покинули завод до марта 2022 года.

Фирма подчеркивает, что 3 марта 2022-го не только разорвала отношения с единственным дистрибьютором продукции в России и Беларуси, но и отменила 50 заказов от него, которые на тот момент были допустимы с точки зрения санкционного законодательства. В то же время «Хаас» признает, что дистрибьютор имел право распоряжаться приобретенным ранее оборудованием без ведома «Хааса» и, соответственно, поставлять его после указанной даты.

Команда «Ф-1» «Хаас» перед стартом сезона-2022 расторгла контракт с гонщиком Никитой Мазепиным и компанией его отца Дмитрия Мазепина «Уралкалий», которая являлась титульным спонсором.

Автоспорт,Дмитрий Мазепин,Уралкалий,
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