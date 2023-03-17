Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Экс-пилот Формулы-1 стал руководителем молодёжной программы «Мерседеса»

Чемпионат.com

Бывший пилот Формулы-1 и Формулы-Е Жером д'Амброзио, завершивший карьеру в 2020 году, возглавит молодёжную программу немецкой команды Формулы-1 «Мерседес». Об этом сообщает издание GPBlog.

Экс-пилот Формулы-1 стал руководителем молодежной программы «Мерседеса»
Фото: autosport.comautosport.com

В нынешнем сезоне 37-летний д'Амброзио занимал пост руководителя команды Формулы-Е «Вентури». Примечательно, что в этом году Жерома несколько раз замечали с Тото Вольфом, однако в «Мерседесе» отказывались давать комментарии по поводу роли бельгийца.

Отметим, что в течение своей карьеры д'Амброзио участвовал в 20 гонках Формулы-1 в 2011-2012 годах. С 2014 года Жером начал выступать за команду «Дрэгон Рейсинг» в серии гонок Формула-Е, где одержал три победы.

Ранее пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что не собирается никуда уходить из команды, и отметил, что ему стоило лучше подбирать слова после Гран-при Бахрейна.

Автоспорт,Тото Вольф,Жером Д'амброзио,Льюис Хэмилтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий