«Формула-1» запретила велопрогулки на трассах в дни Гран-при

Гонщики «Формулы-1» больше не смогут совершать традиционные прогулки по трассам перед стартом Гран-при на велосипедах.

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Прогулки по трассам официально включены в расписание активностей в дни проведения Гран-при «Ф-1» – гонщики и инженеры проходят круг и обсуждают изменения на треке или особенности работы в предстоящих заездах. Впрочем, многие пилоты предпочитают не ходить пешком, а проезжать круг по треку на велосипедах, однако в эти выходные им уже нельзя использовать двухколесный транспорт.

В дни проведения первого этапа сезона, Гран-при Бахрейна, промоутер серии, ФОМ, разослал всем командам письмо с запретом на использование велосипедов и других средств передвижения на гоночной трассе. В письме отмечалось, что это решение согласовано с Международной автомобильной федерацией (ФИА) и вызвано заботой о безопасности – в последние годы в связи с распространением скутеров и электросамокатов «прогулки» стали более хаотичными и непредсказуемыми для находящихся на треке.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер недоволен новыми требованиями, поскольку предпочитает знакомиться с трассой на велосипеде.