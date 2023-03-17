Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

«Формула-1» запретила велопрогулки на трассах в дни Гран-при

Sports.ru

Гонщики «Формулы-1» больше не смогут совершать традиционные прогулки по трассам перед стартом Гран-при на велосипедах.

«Формула-1» запретила велопрогулки на трассах в дни Гран-при
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прогулки по трассам официально включены в расписание активностей в дни проведения Гран-при «Ф-1» – гонщики и инженеры проходят круг и обсуждают изменения на треке или особенности работы в предстоящих заездах. Впрочем, многие пилоты предпочитают не ходить пешком, а проезжать круг по треку на велосипедах, однако в эти выходные им уже нельзя использовать двухколесный транспорт.

В дни проведения первого этапа сезона, Гран-при Бахрейна, промоутер серии, ФОМ, разослал всем командам письмо с запретом на использование велосипедов и других средств передвижения на гоночной трассе. В письме отмечалось, что это решение согласовано с Международной автомобильной федерацией (ФИА) и вызвано заботой о безопасности – в последние годы в связи с распространением скутеров и электросамокатов «прогулки» стали более хаотичными и непредсказуемыми для находящихся на треке.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер недоволен новыми требованиями, поскольку предпочитает знакомиться с трассой на велосипеде.

«Я не хожу по треку пешком, и теперь из-за нового запрета прогулок на велосипедах вы, вероятно, меня больше на трассе [кроме официальных сессий] не увидите – я буду просто смотреть видео», – сказал Леклер.

Автоспорт,Шарль Леклер,Ferrari,Фонд "Общественное мнение",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий