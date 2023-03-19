Расселл: штраф для Алонсо был слишком суровым

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал штраф, который получил пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии.
Напомним, благодаря этому британский пилот стал третьим.
«Получилось много путаницы. Изначально я думал, что Фернандо получил пятисекундный штраф. Мне хотелось с ним побороться на трассе, особенно ближе к финишу.
Я считаю, что штраф, который он получил, был слишком суровым. Он заслужил этот подиум, но мне ничего не остаётся, кроме как принять это третье место. Жаловаться мне не на что», — приводит слова Расселла Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка:
1. Серхио Перес («Ред Булл») — 50 кругов. 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.355. 3. Джордж Расселл («Мерседес») +25.866. 4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +30.728. 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +31.065. 6. Карлос Сайнс («Феррари») +35.876. 7. Шарль Леклер («Феррари») +43.162. 8. Эстебан Окон («Альпин») +52.832. 9. Пьер Гасли («Альпин») +54.747. 10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.826. 11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:07.494. 12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:10.588. 13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.060. 14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1:17.478. 15. Оскар Пиастри («Макларен») +1:25.021. 16. Логан Сарджент («Уильямс») +1:26.293. 17. Ландо Норрис («Макларен») +1:26.445. 18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг. Александер Албон («Уильямс») — сход Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.