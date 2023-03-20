FIA уточнит правила после ситуации с Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии

Международная автомобильная федерация (FIA) внесет поправки в правила «Формулы 1» после ситуации с гонщиком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо по ходу Гран при Саудовской Аравии, сообщает пресс служба организации.

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Испанский гонщик финишировал в Джидде третьим, но после получил 10 секундный штраф и откатился в протоколе на четвертое место.

Однако команде испанца удалось убедить судей FIA, что наказание назначено неверно. Представители «Астон Мартин» настаивали, что случайное касание домкратом, когда гонщик отбывал предыдущий 5 секундный штраф на пит лейне за неверное расположение на стартовой решетке, нельзя считать «работами с машиной».