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31 минуту назад

FIA уточнит правила после ситуации с Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии

Матч ТВиещё 2

Международная автомобильная федерация (FIA) внесет поправки в правила «Формулы 1» после ситуации с гонщиком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо по ходу Гран при Саудовской Аравии, сообщает пресс служба организации.

FIA уточнит правила после ситуации с Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Испанский гонщик финишировал в Джидде третьим, но после получил 10 секундный штраф и откатился в протоколе на четвертое место.

Однако команде испанца удалось убедить судей FIA, что наказание назначено неверно. Представители «Астон Мартин» настаивали, что случайное касание домкратом, когда гонщик отбывал предыдущий 5 секундный штраф на пит лейне за неверное расположение на стартовой решетке, нельзя считать «работами с машиной».

В итоге протокол гонки вернули в исходное состояние, что позволило Алонсо довести число призовых мест за карьеру до ста.После этой истории в FIA пообещали точно определить, что позволено делать с машиной на пит лейне, а что — нет. Точные формулировки будут озвучены командам до начала следующего этапа в Австралии (31 марта — 2 апреля).

Автоспорт,Фернандо Алонсо,
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