Росберг раскритиковал поведение Ферстаппена после Гран-при Саудовской Аравии

«Нехорошо видеть это на самом деле. Кроме того, в субботу он очень быстро покинул трассу и пропустил собрание команды. Это не лучший подход, не лучший менталитет в начале сезона, когда команда проделала такую блестящую работу с машиной и так усердно трудится.