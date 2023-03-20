Петров прокомментировал недовольство Переса быстрейшим кругом Ферстаппена

«Много было вопросов по поводу этого. Серхио об этом не сообщили. Здесь не сама команда виновата. Просто Макс поступил иначе. Вы видели, что он всё время был примерно в четырёх-пяти секундах от Переса, но в какой-то момент он отстал аж на семь секунд. То есть он остужал резину и на последнем круге решил выдать этот быстрейший круг. Думаю, что это было не решение самой команды. Это можно было бы услышать по радио команды.