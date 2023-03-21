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1 час назад

ФИА открыла тендер на поставку шин для «Формулы-1» с сезона-2025

Sports.ru

ФИА приглашает производителей побороться за право обеспечивать «Формулу-1» покрышками.

ФИА открыла тендер на поставку шин для «Формулы-1» с сезона-2025
Фото: Sports.ruSports.ru

Федерация открыла тендер, покрывающий период с 2025 по 2027 год с опцией продления на сезон-2028. Победитель конкурса также подпишет соглашение с «Формулой-2» и «Формулой-3».

С 2011 года единственным поставщиком шин для «Ф-1» является «Пирелли», действующий контракт истекает в конце следующего сезона.

В 2025-м чемпионат по-прежнему будет использовать 18-дюймовые диски, требования к шинам останутся во многом неизменными.

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