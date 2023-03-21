Фредерик Вассёр объяснил, как «Феррари» стать более конкурентной

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команде следует улучшить работу с шинами по ходу гонок, чтобы быть более конкурентными.
«Мы потеряли позиции после перехода на жёсткие шины. Это тот момент, который мы должны понять. Это наша основная проблема, и если нам и нужно что-то улучшить, так это, безусловно, работу с различными составами», — приводит слова Вассёра Formel1.de.
Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали там шестой и седьмой результаты соответственно. Победителем стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым был его напарник по команде Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».