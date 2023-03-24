Шарль Леклер оценил возможность перехода в Mercedes

В двух первых гонках сезона-2023 Шарль Леклер, который планировал бороться за титул, смог лишь однажды добраться до финиша и то не попал на подиум. При этом монегаск не намерен покидать команду Ferrari, которая вновь погрузилась в кризис, но уже под руководством Фредерика Вассёра.
«Нет, я не думаю о переходе в Mercedes-AMG. Моё самое большое желание — победить здесь, в Ferrari. Давайте, не будем драматизировать. Начало сезона, честно говоря, разочаровало, все нас, но уверяю вас, что мы очень много работаем. Я не потерял веру в команду», — заявил Шарль Леклер Quotidiano Nazionale.
Напомним, действующий контракт Шарля Леклера и Скудерии рассчитан до конца сезона-2024 и пока переговоры о продлении не шли, поскольку сам пилот надеется побороться за титул в составе Ferrari и решение о своём будущем будет принимать на фоне успехов коллектива.