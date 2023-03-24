Шарль Леклер оценил возможность перехода в Mercedes

«Нет, я не думаю о переходе в Mercedes-AMG. Моё самое большое желание — победить здесь, в Ferrari. Давайте, не будем драматизировать. Начало сезона, честно говоря, разочаровало, все нас, но уверяю вас, что мы очень много работаем. Я не потерял веру в команду», — заявил Шарль Леклер Quotidiano Nazionale.