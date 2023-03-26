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48 минут назад

Райкконен рассказал об отличиях NASCAR от Формулы-1

Чемпионат.comиещё 1

Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен рассказал об отличиях между выступлениями в серии NASCAR и в Формуле-1. Финский гонщик признался, что предпочитает более контактную борьбу, что позволяют правила NASCAR.

Райкконен рассказал об отличиях NASCAR от Формулы-1
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Здесь есть достаточно мест, чтобы обгонять и в сравнении с Формулой-1 это здорово, потому что там не так много трасс, где можно провести хорошую гонку. В NASCAR можно обгонять без помощи DRS, что напоминает гонки Формулы-1 старого образца. Конечно, сами заезды отличаются. В Формуле-1 открытые колёса и если ты коснёшься соперника, то можешь потерять контроль или вообще останешься без колеса. Там нельзя так рисковать. В борьбе можно потерять какие-то детали болида и в итоге это может привести к тому, что машина станет на секунду медленнее. В NASCAR можно устроить более плотные гонки и правила тут более открытые. Соперники себя ведут так, как ты себя ведёшь с ними и к концу гонки борьба может быть очень агрессивной», — цитирует Райкконена Autosport.

Автоспорт,Кими Райкконен,
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