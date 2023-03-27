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16 минут назад

Сайнс: ситуация в «Феррари» намного лучше, чем говорят в новостях

Чемпионат.comиещё 1

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс считает, что средства массовой информации преувеличивают проблемы, с которыми столкнулся итальянский коллектив на старте нынешнего сезона.

Сайнс: ситуация в «Феррари» намного лучше, чем говорят в новостях
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Всё намного лучше, чем говорят в новостях. Когда вы оглядываетесь на неделю между первым и вторым Гран-при, создаётся ощущение, что всё пошло не лучшим образом, учитывая, сколько слухов ходило вокруг.

Однако я могу вас заверить: мы понимаем, что нам нужно улучшить и как это сделать, а также знаем наши краткосрочные и долгосрочные цели. Я и вправду очень удивился, когда некоторые люди попытались вывести команду из равновесия, назвав происходящее «кризисом», – приводит слова Сайнса издание RacingNews365.

Автоспорт,Ferrari,
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