Ральф Шумахер назвал причину, почему Бинотто не удержался на посту главы «Феррари»

«Феррари» проделала хорошую работу, если говорить о шасси и двигателе. В прошлом сезоне чаще всего говорили о надёжности, пит-стопах и провалах в стратегии. И ошибках пилотов. Сейчас [Фредерик] Вассёр пытается разобраться с этим.



Я считаю, что «Феррари» всё ещё страдает от заявления [Серджио] Маркьонне, умершего в 2018 году и сказавшего, что он создаст полностью итальянскую команду. Бинотто не хватило не компетентности, а решительности. Он был слишком близок с «Феррари», чтобы принимать правильные решения», – приводит слова Шумахера издан