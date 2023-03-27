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11 минут назад

Ральф Шумахер назвал причину, почему Бинотто не удержался на посту главы «Феррари»

Чемпионат.com

Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер высказался о текущем положении «Феррари», упомянув бывшего руководителя команды Маттиа Бинотто.

Ральф Шумахер назвал причину, почему Бинотто не удержался на посту главы «Феррари»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Феррари» проделала хорошую работу, если говорить о шасси и двигателе. В прошлом сезоне чаще всего говорили о надёжности, пит-стопах и провалах в стратегии. И ошибках пилотов. Сейчас [Фредерик] Вассёр пытается разобраться с этим.

Я считаю, что «Феррари» всё ещё страдает от заявления [Серджио] Маркьонне, умершего в 2018 году и сказавшего, что он создаст полностью итальянскую команду. Бинотто не хватило не компетентности, а решительности. Он был слишком близок с «Феррари», чтобы принимать правильные решения», – приводит слова Шумахера издан

Автоспорт,Ferrari,
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