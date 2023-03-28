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23 минуты назад

Экс-менеджер Вильнёва хочет создать команду Формулы-1, где 50% сотрудников — женщины

Чемпионат.com

Крейг Поллок, бывший менеджер чемпиона мира 1997 года Жака Вильнёва, высказался о намерении создать команду, которая будет участвовать в Формуле-1. Проект Поллока получил название Formula Equal. Предполагается, что он получит поддержку со стороны Саудовской Аравии.

Экс-менеджер Вильнёва хочет создать команду Формулы-1, где 50% сотрудников — женщины
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы ведём интенсивные переговоры со страной Персидского залива. На самом деле в настоящий момент я не уполномочен говорить об этом. В самое ближайшее время информация станет доступна. Я просто надеюсь, что у нас всё получится.

Наша цель — создать возможности для женщин, чтобы они могли выйти на самый высокий уровень в автоспорте. Концепция и идея заключаются в том, чтобы попытаться создать команду Формулы-1, состоящую из 50% мужчин и 50% женщин, что чрезвычайно сложно сделать с существующей командой Формулы-1. Намного проще этого добиться с чистого листа», — приводит слова Поллока CNN.

Автоспорт,Жак Вильнев,
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