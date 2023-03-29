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«Астон Мартин» покинули три инженера, чтобы уйти в другие команды

«Астон Мартин» покинули три специалиста из отдела аэродинамики. Речь идёт о Гранте Кеннеди, Мариано Альперине и Гуру Джоле. Об этом информирует Sport.es. Кеннеди и Альперин перешли в «Макларен», а Джол будет работать с «Альфа Таури».

«Астон Мартин» покинули три инженера, чтобы уйти в другие команды
© Чемпионат.com

При этом сообщается, что в британской команде не беспокоятся из-за их ухода, так как все трое были ответственны за разработку автомобиля прошлого года, а при проектировании болида нынешней версии участия практически не принимали.

В настоящий момент «Астон Мартин» занимает второе место в Кубке конструкторов. После двух этапов британский гоночный коллектив имеет в активе 38 очков. Лидирует австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 87 баллов.

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