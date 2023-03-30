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27 минут назад

В «Астон Мартин» оценили перспективы догнать «Ред Булл» в сезоне-2023

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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак оценил возможность команды сократить отставание от «Ред Булл».

В «Астон Мартин» оценили перспективы догнать «Ред Булл» в сезоне-2023
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Думаю, будет очень сложно сократить тот разрыв, даже если они не будут развивать машину. Но, если честно, мы не очень переживаем из-за этого отставания. Мы решили смотреть на себя и пытаться улучшить машину, тогда мы поймём, что можем сделать.

В прошлом году было что-то подобное. Вы одержимы разрывом, иногда приближаетесь из-за чьих-то проблем, а в следующий раз снова терпите поражение. Так что всё относительно, потому что скорость одной машины можно понять, только сравнивая её с другой. По этой причине я говорю, что нам нужно проехать несколько Гран-при, чтобы увидеть наше реальное место среди команд", — приводит слова Майка Крака PlanetF1.

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