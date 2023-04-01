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1 час назад

Ферстаппен пригрозил уйти из «Формулы‑1»

Матч ТВ

Голландский пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») пригрозил уйти из «Формулы 1», если руководство гонок продолжат менять формат гоночных уик-эндов. Действующий чемпион мира разочарован изменениями, внесенными в календарь, включая введение трех дополнительных спринтерских гонок.

Ферстаппен пригрозил уйти из «Формулы‑1»
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

— Я доволен только основной гонкой. Думаю, что это намного лучше для соперничества. Естественно, надеюсь, что изменений не будет слишком много, иначе я не задержусь здесь надолго, — сказал Ферстаппен Sport TV.

Количество спринтерских гонок в этом сезоне удвоилось и включает шесть таких стартов, по сравнению с тремя в 2022 году.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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