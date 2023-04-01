Ферстаппен пригрозил уйти из «Формулы‑1»

Голландский пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») пригрозил уйти из «Формулы 1», если руководство гонок продолжат менять формат гоночных уик-эндов. Действующий чемпион мира разочарован изменениями, внесенными в календарь, включая введение трех дополнительных спринтерских гонок.
— Я доволен только основной гонкой. Думаю, что это намного лучше для соперничества. Естественно, надеюсь, что изменений не будет слишком много, иначе я не задержусь здесь надолго, — сказал Ферстаппен Sport TV.
Количество спринтерских гонок в этом сезоне удвоилось и включает шесть таких стартов, по сравнению с тремя в 2022 году.