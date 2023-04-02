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23 минуты назад

Ферстаппен считает, что решение гоночной дирекции о втором рестарте привело к авариям

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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о решении гоночной дирекции провести второй рестарт гонки на Гран-при Австралии после аварии Кевина Магнуссена.

Ферстаппен: решение гоночной дирекции о втором рестарте привело к авариям
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я не понимал, зачем нужен красный флаг. Думаю, если бы выехала машина безопасности, а затем нормальный старт, то у нас не было бы всех этих манёвров и тогда получился бы нормальный финиш. Таким образом, они сами создали проблемы», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

После второго рестарта в первом повороте произошло несколько аварий, в результате которых машины Ника де Вриса, Логана Сарджента, Пьера Гасли и Эстебана Окона были исключены из протокола.

Гоночная дирекция позже приняла решение вернуть гонщикам позиции, которые они занимали до второго рестарта гонки.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Пьер Гасли,Кевин Магнуссен,
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