Ферстаппен: решение гоночной дирекции о втором рестарте привело к авариям

«Я не понимал, зачем нужен красный флаг. Думаю, если бы выехала машина безопасности, а затем нормальный старт, то у нас не было бы всех этих манёвров и тогда получился бы нормальный финиш. Таким образом, они сами создали проблемы», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.