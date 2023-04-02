Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии, Хэмилтон — второй, Алонсо — третий
В Мельбурне завершился третий этап Формулы-1 — Гран-при Австралии. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер был вынужден сойти уже на первом круге Гран-при. Его напарник Карлос Сайнс получил пятисекундный штраф после второго рестарта и выпал из топ-10.
Стоит отметить, что гонка трижды прерывалась красными флагами.
Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:
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