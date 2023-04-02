В Мельбурне завершился третий этап Формулы-1 — Гран-при Австралии. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен . Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон . Тройку сильнейших замкнул пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был вынужден сойти уже на первом круге Гран-при. Его напарник Карлос Сайнс получил пятисекундный штраф после второго рестарта и выпал из топ-10.