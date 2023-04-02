Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на третьем этапе сезона «Формулы 1» — Гран при Австралии.
Второе место занял британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»), замкнул тройку лучших испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл» показал лучший круг.
Для 25 летнего Ферстаппена это первая победа в Австралии и 37 я в карьере.
На первом круге пилот «Феррари» Шарль Леклер столкнулся Лэнсом Строллом («Астон Мартин») и сошел с гонки. На седьмом Александр Албон («Уильямс») попал в аварию, в результате чего гонка была приостановлена. На 55 м круге у пилота «Хааса» Кевина Магнуссена отвалилось заднее правое колесо, заезд вновь прервали. Сразу после рестарта произошла авария с участием нескольких машин, гонку приостановили, после чего было решено провести еще один рестарт за машиной безопасности.
Следующий этап сезона пройдет в Азербайджане 28–30 апреля.
«Формула 1». 3 й этап. Гран при Австралии. МельбурнГонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»);2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»);3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»);4. Лэнс Стролл («Астон Мартин»);5. Серхио Перес («Ред Булл»);6. Ландо Норрис («Макларен»);7. Нико Хюлькенберг («Хаас»);8. Оскар Пиастри («Макларен»);9. Чжоу Гуанью («Альфа Ромео»);10. Юки Цунода («Альфа Таури»).