Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»

Для 25 летнего Ферстаппена это первая победа в Австралии и 37 я в карьере.

На первом круге пилот «Феррари» Шарль Леклер столкнулся Лэнсом Строллом («Астон Мартин») и сошел с гонки. На седьмом Александр Албон («Уильямс») попал в аварию, в результате чего гонка была приостановлена. На 55 м круге у пилота «Хааса» Кевина Магнуссена отвалилось заднее правое колесо, заезд вновь прервали. Сразу после рестарта произошла авария с участием нескольких машин, гонку приостановили, после чего было решено провести еще один рестарт за машиной безопасности.