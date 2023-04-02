$76.45+0.1482.39-0.75
20 минут назад

Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1», в гонке было три рестарта

Матч ТВ

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на третьем этапе сезона «Формулы 1» — Гран при Австралии.

Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»), замкнул тройку лучших испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл» показал лучший круг.

Для 25 летнего Ферстаппена это первая победа в Австралии и 37 я в карьере.

На первом круге пилот «Феррари» Шарль Леклер столкнулся Лэнсом Строллом («Астон Мартин») и сошел с гонки. На седьмом Александр Албон («Уильямс») попал в аварию, в результате чего гонка была приостановлена. На 55 м круге у пилота «Хааса» Кевина Магнуссена отвалилось заднее правое колесо, заезд вновь прервали. Сразу после рестарта произошла авария с участием нескольких машин, гонку приостановили, после чего было решено провести еще один рестарт за машиной безопасности.

Следующий этап сезона пройдет в Азербайджане 28–30 апреля.

«Формула 1». 3 й этап. Гран при Австралии. МельбурнГонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»);2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»);3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»);4. Лэнс Стролл («Астон Мартин»);5. Серхио Перес («Ред Булл»);6. Ландо Норрис («Макларен»);7. Нико Хюлькенберг («Хаас»);8. Оскар Пиастри («Макларен»);9. Чжоу Гуанью («Альфа Ромео»);10. Юки Цунода («Альфа Таури»).

Автоспорт,Оскар Пиастри,Шарль Леклер,Макс Ферстаппен,Нико Хюлькенберг,Кевин Магнуссен,Серхио Перес,Фернандо Алонсо,Льюис Хэмилтон,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий