Ферстаппен прокомментировал первую победу в карьере на Гран-при Австралии

«Старт получился плохим, в первом повороте пришлось быть осторожным — ведь я многое мог потерять. У нашей машины отличный темп, с помощью DRS были возможности обгонять. На рестарте получился бардак, но всё равно темпа хватило, чтобы мы остались впереди и в итоге победили. Да, в одном эпизоде я вылетел на газон — немного постриг траву, чтобы им самим не приходилось. Очень рад победить — я впервые выиграл в Мельбурне, так что очень доволен. День был длинным, болельщики, наверное, устали, так что желаю всем хорошо провести остаток вечера!» — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.