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Ферстаппен прокомментировал первую победу в карьере на Гран-при Австралии

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке на Гран-при Австралии. Нидерландский гонщик впервые в карьере выиграл в Австралии.

Ферстаппен прокомментировал первую победу в карьере на Гран-при Австралии
© Чемпионат.com

«Старт получился плохим, в первом повороте пришлось быть осторожным — ведь я многое мог потерять. У нашей машины отличный темп, с помощью DRS были возможности обгонять. На рестарте получился бардак, но всё равно темпа хватило, чтобы мы остались впереди и в итоге победили. Да, в одном эпизоде я вылетел на газон — немного постриг траву, чтобы им самим не приходилось. Очень рад победить — я впервые выиграл в Мельбурне, так что очень доволен. День был длинным, болельщики, наверное, устали, так что желаю всем хорошо провести остаток вечера!» — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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