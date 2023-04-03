Аварию напарников по Ф-1 предсказали за полгода. Почему виновник избежал дисквалификации?

Кошмар «Альпин» на Гран-при Австралии чудом не получит продолжения на следующем этапе.

Как только осенью 2022 года стало известно, что Пьер Гасли станет новым напарником Эстебана Окона в составе «Альпин», со всех сторон пошли прогнозы: два француза, что-то не поделившие ещё в младших сериях, вряд ли поладят. И, несмотря на многочисленные заверения пилотов и их боссов, что всё будет в порядке, авария и двойной сход произошли уже в третьей гонке сезона.

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Что случилось?

Будем справедливы: Гасли и Окон не хотели вынести друг друга, да и вообще их столкновение на предпоследнем круге Гран-при Австралии — следствие целой череды случайностей.

Во-первых, мягко говоря, нетипично, когда за одну гонку пилоты стартуют сразу три раза — очевидно, что при таком обилии стартов вероятность инцидентов в первом повороте резко возрастает.

Во-вторых, Пьер и Эстебан в принципе не должны были оказаться рядом. На втором рестарте Гасли уходил в бой с прекрасного пятого места, Окон — с куда более скромного 10-го. Пьер, однако, так увлёкся борьбой с Сайнсом за четвёртую позицию, что на холодных шинах промазал мимо первого поворота и срезал его по гравию.

После возвращения на трассу Гасли невольно начало нести на внешний радиус. Целый ряд гонщиков успели его объехать, но когда Пьер понемногу восстановил контроль над машиной, то справа оказался как раз Окон. Эстебан тоже попробовал объехать напарника справа, однако попал в слепую зону Гасли, который как ни в чём не бывало тоже смещался в сторону отбойника. Итог немного предсказуем: машины налетели друг на друга и попали в аварию — двойной сход.

Что сказали в команде?

Все моментально вспомнили о двух вещах: прежде напряжённых отношениях между пилотами, а также том факте, что у Гасли уже было 10 штрафных баллов. Если бы за аварию ему дали ещё два, тогда Пьер автоматически заработал бы дисквалификацию на следующий Гран-при в Азербайджане. При этом на том же рестарте Карлос Сайнс заработал как раз два балла за тычок Фернандо Алонсо, приведший к развороту. При этом испанец даже смог продолжить гонку — в отличие от пострадавшего куда сильнее Окона.

Казалось, штраф и дисквалификация неминуемы — и «Альпин» стремительно организовала пиар-кампанию в защиту своего пилота. Для начала сам Окон заявил, что зла на Гасли не держит и, конечно, штрафа для него не требует. «Повсюду были машины, выезжали и возвращались на трассу. Пьер вернулся на неё и не оставил мне места, но обид нет. В то время это мог быть кто угодно. Мы поговорили, он извинился», — сказал гонщик.

Затем выступил босс «Альпин» Отмар Зафнауэр, который пошёл ещё дальше и начал утверждать, что Гасли не виноват — мол, обычный гоночный инцидент на старте.

«Нет, я не боюсь дисквалификации Гасли, — смело заявил Зафнауэр. — Это был гоночный инцидент в чистом виде. В такой ситуации спрашиваешь: «Кого винить?» Если посмотреть на ситуацию, то Пьер вернулся на трассу и не мог разгоняться, ведь задними колёсами он был на траве. Одна машина обошла его справа, другая — тоже попробовала справа, а ещё одна обходила слева. Что бы ты ни делал, ты кого-нибудь заденешь. Знаете, в такой ситуации нет проблем, если парень сзади снимет ногу с педали и позволит тебе разогнаться. Но, к сожалению, никто ногу с педали не снял».

Почему Гасли не наказали?

К удивлению большинства, судьи внезапно приняли позицию «Альпин» и решили, что никто из пилотов не несёт преимущественной вины за инцидент — а раз так, то и наказывать никого не надо.

В своём решении судьи довольно лаконичны. Иногда они разбирают подобные эпизоды детально, а тут, по сути, констатировали, что раз оба гонщика и команда не видят повода для штрафа, то и они зверствовать не будут. И вот так Гасли избежал штрафа и дисквалификации.

После просмотра повторов с бортовых камер обоих гонщиков оправдать решение судей можно. Но вместе с тем судьям максимально не хватает последовательности в своих действиях: не раз в такой ситуации ехавший впереди гонщик признавался виновным. Взять хотя бы скандальный Гран-при Канады 2019 года, когда Феттель срезал трассу и затем резко заблокировал трассу перед Хэмилтоном. Себа обвинили в небезопасном возвращении после вылета и оштрафовали на пять секунд. А у Гасли, получается, выезд с гравия на асфальт вышел безопасным? И в будущем наверняка ещё будут случаи, когда в схожих ситуациях судьи снова выпишут кому-то наказание.

Трудно отделаться от ощущения, что в данном случае, как и во всех остальных, стюарды при изучении ситуации учитывают обстоятельства, не связанные с самим инцидентом. Столкнулись напарники и команда просит никого не наказывать? Хорошо, не будем. Пострадал пилот из другой команды и пожаловался? Ок, тогда наказание. Но виновник может получить дисквалификацию? Хм, тогда лучше пожалеем.

В итоге вчера пошли разговоры: а нужны ли Формуле-1 штрафные баллы, если на практике, как только какой-то пилот приближается к опасной черте, судьи тут же начинают оценивать его действия куда более либерально и избавляют от дисквалификации. Похоже, прозрачности и последовательности в действии судей мы не дождёмся никогда.