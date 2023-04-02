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1 час назад

Ферстаппен догнал Михаэля Шумахера по числу побед на разных трассах

Чемпионат.com

Двукратный и действующий чемпион мира, голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен догнал Михаэля Шумахера по количеству побед на разных автодромах. Сегодня нидерландский гонщик впервые в карьере выиграл Гран-при Австралии.

Ферстаппен догнал Михаэля Шумахера по числу побед на разных трассах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

После сегодняшней победы в Австралии трасса в Мельбурне стала для Ферстаппена 23-й, на которых голландский пилот занимал первое место. По этому показателю Ферстаппен сравнялся с Михаэлем Шумахером. Британский пилот «Мерседеса» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон побеждал на 31 трассе, что является рекордом по данному показателю.

Напомним, по итогам гонки вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

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