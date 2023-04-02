Ферстаппен догнал Михаэля Шумахера по числу побед на разных трассах

Двукратный и действующий чемпион мира, голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен догнал Михаэля Шумахера по количеству побед на разных автодромах. Сегодня нидерландский гонщик впервые в карьере выиграл Гран-при Австралии.

После сегодняшней победы в Австралии трасса в Мельбурне стала для Ферстаппена 23-й, на которых голландский пилот занимал первое место. По этому показателю Ферстаппен сравнялся с Михаэлем Шумахером. Британский пилот «Мерседеса» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон побеждал на 31 трассе, что является рекордом по данному показателю.