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14 минут назад

«Астон Мартин» за 3 Гран-при набрал больше очков, чем за весь сезон-2022

Sports.ruиещё 2

«Астон Мартин» хватило трех гонок, чтобы перекрыть собственные показатели прошлого года.

«Астон Мартин» за трех Гран-при набрал больше очков, чем за весь сезон-2022
Фото: ASTON MARTIN F1ASTON MARTIN F1

В 2022-м команда из Сильверстоуна заработала 55 очков и стала седьмой в Кубке конструкторов. За три этапа нового сезона «Астон Мартин» набрал 65 баллов. Результаты могли быть еще более впечатляющими, если бы не поломка болида Ланса Стролла на Гран-при Саудовской Аравии.

Команда занимает второе место и уступает лишь «Ред Булл», Фернандо Алонсо располагается на третьей строчке в личном зачете, Стролл – на шестой.

Автоспорт,Формула-1,Фернандо Алонсо,
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