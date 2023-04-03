«Астон Мартин» за трех Гран-при набрал больше очков, чем за весь сезон-2022

В 2022-м команда из Сильверстоуна заработала 55 очков и стала седьмой в Кубке конструкторов. За три этапа нового сезона «Астон Мартин» набрал 65 баллов. Результаты могли быть еще более впечатляющими, если бы не поломка болида Ланса Стролла на Гран-при Саудовской Аравии.