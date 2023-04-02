В велогонке на «Туре Фландрии» произошла массовая авария

В гонке на «Туре Фландрии», которая состоялась 2 апреля в Брюгге (Бельгия), произошла массовая авария, где десятки гонщиков упали на землю.
Водитель из Польши, выступающий за команду Бахрейна, Филип Мачеюк оказался в траве вдоль дороги и хотел вернуться на трассу. Однако сделал это настолько резко, что прострелил пелотон, после чего многие гонщики упали.
Больше всех пострадал велогонщик из Бельгии – Тим Велленс. Его доставили в больницу.
«Мне очень жаль, что я допустил ошибку, которая привела к аварии. Я надеюсь, что все участники здоровы и находятся в безопасности. Этого не должно было случиться, и с моей стороны это большая оценка.
У меня не было намерения совершить это. Все, что я могу сделать сейчас – это извиниться за свою ошибку и извлечь из нее уроки на будущее.
Еще раз извините, пелотон, товарищи по команде и болельщики», — написал гонщик в своих социальных сетях.
По итогам гонки тройка призёров выглядит следующим образом:
1. Тадей Погачар;
2. Матье ван дер Пул;
3. Мадс Педерсен.