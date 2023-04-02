В велогонке на «Туре Фландрии» произошла массовая авария

«Мне очень жаль, что я допустил ошибку, которая привела к аварии. Я надеюсь, что все участники здоровы и находятся в безопасности. Этого не должно было случиться, и с моей стороны это большая оценка.



У меня не было намерения совершить это. Все, что я могу сделать сейчас – это извиниться за свою ошибку и извлечь из нее уроки на будущее.



Еще раз извините, пелотон, товарищи по команде и болельщики», — написал гонщик в своих социальных сетях.