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15 минут назад

В велогонке на «Туре Фландрии» произошла массовая авария

Чемпионат.com

В гонке на «Туре Фландрии», которая состоялась 2 апреля в Брюгге (Бельгия), произошла массовая авария, где десятки гонщиков упали на землю.

В велогонке на «Туре Фландрии» произошла массовая авария
Фото: WikipediaWikipedia

Водитель из Польши, выступающий за команду Бахрейна, Филип Мачеюк оказался в траве вдоль дороги и хотел вернуться на трассу. Однако сделал это настолько резко, что прострелил пелотон, после чего многие гонщики упали.

Больше всех пострадал велогонщик из Бельгии – Тим Велленс. Его доставили в больницу.

«Мне очень жаль, что я допустил ошибку, которая привела к аварии. Я надеюсь, что все участники здоровы и находятся в безопасности. Этого не должно было случиться, и с моей стороны это большая оценка.

У меня не было намерения совершить это. Все, что я могу сделать сейчас – это извиниться за свою ошибку и извлечь из нее уроки на будущее.

Еще раз извините, пелотон, товарищи по команде и болельщики», — написал гонщик в своих социальных сетях.

По итогам гонки тройка призёров выглядит следующим образом:

1. Тадей Погачар;

2. Матье ван дер Пул;

3. Мадс Педерсен.

Автоспорт,Мадс Педерсен,
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