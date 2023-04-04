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1 час назад

Экс-пилот Ф-1: в Баку у «Ред Булл» будет ещё больший отрыв от других команд

Чемпионат.comиещё 1

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказал мнение, что на Гран-при Азербайджана преимущество «Ред Булл» перед другими командами будет ещё существеннее.

Экс-пилот Ф-1: в Баку у «Ред Булл» будет ещё больший отрыв от других команд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В Баку больше поворотов, а также длинных прямых, где вступает в игру эффект DRS. Так что я верю, что в Баку у «Ред Булл» будет ещё больший отрыв от других команд. Вопрос в том, кто принесёт первые обновления и какими они получатся», — приводит слова Глока Sky Sport Germany.

После трёх Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 «Ред Булл» уверенно возглавляет зачёт Кубка конструкторов. Австрийский гоночный коллектив набрал 123 очка. У ближайшей преследовательницы, команды «Астон Мартин», 65 баллов. Топ-3 замыкает «Мерседес» (56 очков).

Автоспорт,Формула-1,
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