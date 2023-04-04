Экс-пилот Ф-1: в Баку у «Ред Булл» будет ещё больший отрыв от других команд

«В Баку больше поворотов, а также длинных прямых, где вступает в игру эффект DRS. Так что я верю, что в Баку у «Ред Булл» будет ещё больший отрыв от других команд. Вопрос в том, кто принесёт первые обновления и какими они получатся», — приводит слова Глока Sky Sport Germany.