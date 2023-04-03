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36 минут назад

Болельщик получил травму в результате аварии Магнуссена на Гран-при Австралии

Sports.ru

Обломок с болида Кевина Магнуссена травмировал одного из болельщиков на Гран-при Австралии. Об этом сообщил Эндрю Уэстакотт, исполнительный директор компании-промоутера этапа.

Болельщик получил травму в результате аварии Магнуссена
Фото: Sports.ruSports.ru

Гонщик «Хааса» врезался в стену, после чего заезд остановили красными флагами. По словам свидетелей, обломок пролетел 20 метров и вонзился в руку фаната. Болельщик избежал серьезных повреждений.

«Один из наших инженеров это видел. Оказалось, что обломок из углеволокна со ступицы колеса пролетел 20 метров или около того и порезал руку мужчины.

Ограждения для защиты от обломков одной и той же высоты по всему миру. Мы выполняем требования ФИА, но в автоспорте всегда возникают сомнения, и ты смотришь, что можно улучшить.

Надеюсь, парень в порядке. Это напоминание, что безопасность в «Формуле-1» – главный приоритет», – сообщил Уэстакотт.

Менеджер также высказался о проникновении болельщиков на трассу до финиша Гран-при:

«К сожалению, люди вышли на траву за пару сотен метров до первого поворота, а пара человек оказались на асфальте. Я, генеральный директор по операционной работе и другие специалисты встретились с ФИА и стюардами. Стюарды проведут расследование, и это справедливо.

Мы каждый год работаем над тем, чтобы фанаты могли выйти на трек после окончания заезда. Безусловно, случилось нарушение очень надежного протокола, который каждый сезон дорабатывался и улучшался.

Что-то пошло не так, и расследование уже началось».

Автоспорт,Кевин Магнуссен,
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