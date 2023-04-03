Болельщик получил травму в результате аварии Магнуссена

«К сожалению, люди вышли на траву за пару сотен метров до первого поворота, а пара человек оказались на асфальте. Я, генеральный директор по операционной работе и другие специалисты встретились с ФИА и стюардами. Стюарды проведут расследование, и это справедливо.



Мы каждый год работаем над тем, чтобы фанаты могли выйти на трек после окончания заезда. Безусловно, случилось нарушение очень надежного протокола, который каждый сезон дорабатывался и улучшался.



Что-то пошло не так, и расследование уже началось».