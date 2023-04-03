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57 минут назад

Команды Ф-1 достигли соглашения о новом формате гоночных уикендов, в которых есть спринт

Чемпионат.com

Команды Формулы-1 достигли соглашения об изменениях в формате гоночного уик-энда, в которых есть спринтерская гонка, сообщает Racingnews365.

Команды F1 достигли соглашения о новом формате спринтерского уик-энда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Перед Гран-при Австралии было подтверждено, что ведутся переговоры об изменении расписания следующего этапа в Баку, который является первым спринтерским гоночным уик-эндом сезона.

Текущий формат спринтерского уик-энда, который используется с момента его создания, предусматривает проведение первой свободной практики и квалификации в пятницу, второй свободной практики и спринта в субботу, а затем Гран-при, как обычно, в воскресенье.

Теперь между десятью командами Формулы 1 достигнуто соглашение об изменении формата и проведении двух квалификационных сессий.

Согласно предложению, субботняя утренняя свободная практика будет заменена новой квалификационной сессией для спринта, а существующая квалификационная сессия, которая проводится в пятницу днем, останется для Гран-при.

Среди прочего, обсуждалась идея опробовать другой формат квалификации для спринтерской гонки, когда все гонщики получают лишь один круг, но эта идея была снята с рассмотрения.

Автоспорт,
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