На Гран-при Австралии установлен новый рекорд посещаемости

«Формула-1» сообщила, что за четыре дня этап в Австралии посетило 444 631 человек. Это новый рекорд для Гран-при в Мельбурне, причем он обновляется уже второй год подряд – в этот раз пришло на 25 517 зрителей больше, чем в 2022-м.

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В четверг в Альберт-парк пришло 60 832 человека (лучший результат с 2014 года), в пятницу – 122 927, в субботу – 129 748, в воскресенье – 131 124 (на 2 830 больше, чем в прошлом году).

Исполнительный директор компании-промоутера Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотт еще в 2022 году сообщал о планах поставить новый рекорд посещаемости.

«Мы установили очень высокую планку в 2022-м. Настал конец ковида, и после ужасных событий 13 марта 2020 года все увидели, какое отличное шоу устраивает «Формула-1» в Мельбурне. Имея вдобавок этапы «Формулы-2» и «Формулы-3», думаю, мы превзойдем показатели 2022-го», – говорил Уэстакотт.

Более того, результат Гран-при Австралии 2023 года побил рекорд прошлого сезона, когда самым посещаемым этапом стал Гран-при США – он собрал 440 000 человек.