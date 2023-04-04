Тимо Глок: «Феррари» — абсолютное разочарование в начале сезона

«Для меня «Феррари» — абсолютное разочарование в начале сезона. С точки зрения темпа у команды ничего не получается. Шарль Леклер продемонстрировал, что после неудачной квалификации существует высокий риск попасть в аварию, находясь в плотном трафике.



Карлос Сайнс тем временем имел хороший темп и демонстрировал хорошие манёвры для совершения обгонов. Его штраф был в итоге справедливым. Конечно, это не то начало сезона, на которое надеялась «Феррари». На которое мы надеялись. Теперь Фредерик Вассёр должен быстро определить новое направление и вернуть команду в нужное русло», — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.