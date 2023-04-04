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49 минут назад

Тимо Глок: «Феррари» — абсолютное разочарование в начале сезона

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Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок после Гран-при Австралии поделился мнением о выступлении «Феррари» в нынешнем сезоне. Сейчас команда занимает четвёртое место к Кубке конструкторов.

Тимо Глок: «Феррари» — абсолютное разочарование в начале сезона
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Для меня «Феррари» — абсолютное разочарование в начале сезона. С точки зрения темпа у команды ничего не получается. Шарль Леклер продемонстрировал, что после неудачной квалификации существует высокий риск попасть в аварию, находясь в плотном трафике.

Карлос Сайнс тем временем имел хороший темп и демонстрировал хорошие манёвры для совершения обгонов. Его штраф был в итоге справедливым. Конечно, это не то начало сезона, на которое надеялась «Феррари». На которое мы надеялись. Теперь Фредерик Вассёр должен быстро определить новое направление и вернуть команду в нужное русло», — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.

Напомним, после второго рестарта гонки Сайнс въехал в Фернандо Алонсо, за что был оштрафован на пять секунд.

Автоспорт,Формула-1,Шарль Леклер,Фредерик Вассер,Ferrari,
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