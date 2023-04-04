$77.95+1.5084.62+2.23
41 минуту назад

Майк Крак рассказал, на каком Гран-при рассчитывает на победу «Астон Мартин»

Чемпионат.com

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак ответил на вопрос о Гран-при, на котором его команда будет иметь хорошие шансы на победу. По его мнению, это будет этап в Монако.

Майк Крак рассказал, на каком Гран-при рассчитывает на победу «Астон Мартин»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Потенциальная победа в гонке? Мы попробуем одержать её в Монако. У нас есть недостатки на очень длинных прямых – это не секрет. Мы осознали это, и нам предстоит много работы. Но на трассах, где это не так важно, мы можем быть более уверенными. Главное — не допускать ошибок, и тогда посмотрим, каков будет результат», — приводит слова Крака GrandPX.news со ссылкой на его выступление на DAZN.

После трёх Гран-при нынешнего сезона «Астон Мартин» занимает второе место в Кубке конструкторов. В активе британской команды 65 очков. Возглавляет рейтинг «Ред Булл», на счету которого 123 балла.

Автоспорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий