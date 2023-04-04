Майк Крак рассказал, на каком Гран-при рассчитывает на победу «Астон Мартин»

«Потенциальная победа в гонке? Мы попробуем одержать её в Монако. У нас есть недостатки на очень длинных прямых – это не секрет. Мы осознали это, и нам предстоит много работы. Но на трассах, где это не так важно, мы можем быть более уверенными. Главное — не допускать ошибок, и тогда посмотрим, каков будет результат», — приводит слова Крака GrandPX.news со ссылкой на его выступление на DAZN.