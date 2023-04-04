Оруджев ответил, мог ли «Ред Булл» спровоцировать ошибку Переса в квалификации

Гонщик заблокировал колёса в третьем повороте и вылетел с трассы, застряв в гравии. В итоге Перес не смог выбраться на трассу и выбыл из борьбы за поул. При этом Перес в разговоре с командой по радио после вылета дал понять, что он вылетел не из-за собственной ошибки, а по причине проблем с автомобилем.