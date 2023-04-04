«Если бы Михаэль был рядом с Миком, Штайнер бы не осмелился так обращаться с ним!»

«Могу сказать, что родители Мика не сделали ничего плохого во время его воспитания. И я утверждаю, что, если бы Михаэль был рядом с сыном в течение двух лет, которые он провёл в «Хаасе», Штайнер не осмелился бы так обращаться с ним!» — приводит слова Вольфа Blick.