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14 минут назад

Вольф: если бы Михаэль был рядом с Миком, Штайнер бы не осмелился так обращаться с ним!

Чемпионат.com

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что босс «Хааса» Гюнтер Штайнер не осмелился бы обращаться с Миком Шумахером так, как он это делал, если бы не ситуация с отцом Мика Михаэлем. Напомним, немецкий пилот покинул «Хаас» по окончании прошлого сезона Формулы-1. На смену ему пришёл Нико Хюлькенберг.

«Если бы Михаэль был рядом с Миком, Штайнер бы не осмелился так обращаться с ним!»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Могу сказать, что родители Мика не сделали ничего плохого во время его воспитания. И я утверждаю, что, если бы Михаэль был рядом с сыном в течение двух лет, которые он провёл в «Хаасе», Штайнер не осмелился бы так обращаться с ним!» — приводит слова Вольфа Blick.

Напомним, в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели.

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