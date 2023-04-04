Экс-пилот Формулы-1 ответил на вопрос о перспективах Мазепина и Квята в автоспорте

«Сложный вопрос. Ведь всё зависит не только от них. Мне, конечно, как функционеру в отечественном автоспорте хотелось бы, чтобы у наших пилотов была возможность ехать, а специалисты могли работать без ограничений. Делать всё более открыто, чем сейчас. Поскольку спорт, мне кажется, всегда должен оставаться вне политики.



И меньше всего хотелось бы навредить молодым ребятам, которые потратили годы жизни на автоспорт и дошли до определённого уровня. Будет обидно и неправильно, если они окажутся готовы для следующего шага в мировые гонки, но не смогут его сделать. Хочется, чтобы эта ситуация разрешилась», — приводит слова Сироткина «RT на русском».