Экс-гонщик Формулы-1 заявил о намерении лишить Хэмилтона титула за 2008 год

«Существует правило, согласно которому после принятия решения о титуле с момента получения гонщиком чемпионского трофея уже нельзя ничего изменить. Даже если будет доказано, что правила были нарушены. В то время юристы «Феррари» рассказали мне об этом правиле. Мы обращались к другим адвокатам, и ответ был, что ничего сделать нельзя. Поэтому я принял ту ситуацию.



Однако спустя 15 лет мы слышим, что бывший президент категории говорит, что узнал об этом ещё в 2008 году вместе с президентом ФИА, и они ничего не сделали, чтобы не бросить тень на Формулу-1. Это очень печально — знать, что результат той гонки должен был быть отменён, и у меня был бы титул. В конце концов, я был тем, кто проиграл больше всех. В общем, я планирую разобраться с этим вопросом. Нужно получить полное представление о том, что можно сделать», — приводит слова Масс