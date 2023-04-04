Пилот «Макларена» Норрис указал на причину хаоса на рестарте в Мельбурне

«Сцепление с трассой было невероятно слабым. Вот почему вы видели, как все машины улетают в первом повороте… Сцепление буквально отсутствует, поэтому вам приходится тормозить так рано, что приводит к хаосу и инцидентам.



С такими шинами чувствуешь себя просто ужасно. Я думаю, вы смогли бы увидеть хорошую гонку без хаоса, неуклюжести и тому подобных вещей, если бы со сцеплением всё было нормально. Но выступать в таких условиях… это просто трудно.



Нам нужны шины, которые дадут нам больше сцепления с трассой. Шины, которые соответствуют вершине автоспорта», — приводит слова Норриса Autosport.