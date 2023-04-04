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54 минуты назад

Себастьян Феттель оценил прогресс «Астон Мартин» в сезоне-2023

Чемпионат.com

Четырёхкратный чемпион мира и бывший пилот «Астон Мартин», немец Себастьян Феттель, завершивший карьеру по окончании сезона-2022, высказался о прогрессе команды.

Себастьян Феттель оценил прогресс «Астон Мартин» в сезоне-2023
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ожидал ли я такого прогресса? Нет, я считаю, крайне тяжело предсказывать, что случится в следующем году. И так всегда. Конечно, первой реакцией была радость, и она превзошла всё остальное.

Я сошёлся с командой в последние годы и рад, что у неё всё получается. Хотя учитывая, что последний год получился довольно плохим, было ожидаемо, что этот сезон пройдёт лучше. Очевидно, вы никогда не предскажете действия людей, но всё должно было стать лучше», – приводит слова Феттеля Motorsport Spain.

Ранее Фернандо Алонсо оценил выступление Хэмилтона на Гран-при Австралии.

Автоспорт,Себастьян Феттель,Фернандо Алонсо,
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