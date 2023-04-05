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1 час назад

Тост — о Ферстаппене: чемпионские качества включают в себя свойство раздражать команду

Чемпионат.comиещё 1

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о двукратном чемпионе мира, пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

Руководитель «Альфа Таури» описал Ферстаппена
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У Макса была невероятная подготовка. Конечно, всё началось с его родителей. Они оба гонялись, так что Макс сел за руль гоночного карта в очень юном возрасте. Отец Макса готовил для него каждую деталь, но Максу нужно было всё это применить. Сейчас у него есть всё необходимое для чемпиона мира.

Как и Фанхио, Сенна, Прост, Шумахер, Феттель или Хэмилтон, его, помимо невероятного таланта, отличает полная сосредоточенность на гонках и здоровый эгоизм, который нужен, чтобы самоутвердиться. Кроме того, это включает в себя свойство раздражать команду. Если пилот ни о чём не жалуется, то можно о нём забыть", — приводит слова Франца Тоста GPToday.

Автоспорт,Формула-1,Франц Тост,
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