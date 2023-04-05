Руководитель «Альфа Таури» описал Ферстаппена

«У Макса была невероятная подготовка. Конечно, всё началось с его родителей. Они оба гонялись, так что Макс сел за руль гоночного карта в очень юном возрасте. Отец Макса готовил для него каждую деталь, но Максу нужно было всё это применить. Сейчас у него есть всё необходимое для чемпиона мира.



Как и Фанхио, Сенна, Прост, Шумахер, Феттель или Хэмилтон, его, помимо невероятного таланта, отличает полная сосредоточенность на гонках и здоровый эгоизм, который нужен, чтобы самоутвердиться. Кроме того, это включает в себя свойство раздражать команду. Если пилот ни о чём не жалуется, то можно о нём забыть", — приводит слова Франца Тоста GPToday.