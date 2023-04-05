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19 минут назад

«Это не в ДНК Формулы-1». Ферстаппен раскритиковал новый формат уикендов со спринтами

Чемпионат.comиещё 1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выступил с критикой нового формата уикендов, в которых есть спринтерская гонка.

Ферстаппен раскритиковал новый формат уикендов со спринтами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее сообщалось, что между десятью командами Формулы 1 достигнуто соглашение об изменении формата и проведении двух квалификационных сессий.

Напомним, теперь субботняя утренняя свободная практика будет заменена новой квалификационной сессией для спринта, а существующая квалификационная сессия, которая проводится в пятницу днём, останется для Гран-при.

«Я не считаю, что проведение подобных спринтерских гонок — это в ДНК Формулы-1. Формула-1 — это получение максимального результата в квалификации, а затем главное выступление в воскресенье. Это ДНК спорта, и я не понимаю, почему мы должны это менять.

Чтобы добиться ещё больше экшена, нужно ещё ограничить бюджеты. В таком случае шоу будет великолепным. Если у нас будет шесть, семь команд, которые борются за победу, это будет безумно интересно.

С таким форматом уикенд становится ещё более напряжённым, а мы и так проводим много гонок. Думаю, что это неправильный путь. Я понимаю, что они хотят, чтобы каждый день был захватывающим, но тогда, я думаю, лучше просто сократить уикенд. Проводить гонки только в субботу и воскресенье и сделать эти два дня захватывающими», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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