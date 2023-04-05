Ферстаппен раскритиковал новый формат уикендов со спринтами

«Я не считаю, что проведение подобных спринтерских гонок — это в ДНК Формулы-1. Формула-1 — это получение максимального результата в квалификации, а затем главное выступление в воскресенье. Это ДНК спорта, и я не понимаю, почему мы должны это менять.



Чтобы добиться ещё больше экшена, нужно ещё ограничить бюджеты. В таком случае шоу будет великолепным. Если у нас будет шесть, семь команд, которые борются за победу, это будет безумно интересно.



С таким форматом уикенд становится ещё более напряжённым, а мы и так проводим много гонок. Думаю, что это неправильный путь. Я понимаю, что они хотят, чтобы каждый день был захватывающим, но тогда, я думаю, лучше просто сократить уикенд. Проводить гонки только в субботу и воскресенье и сделать эти два дня захватывающими», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.